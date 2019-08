Indici Pmi in miglioramento in Europa

Pubblicato il 01/08/2019 alle ore 11:30:41

Tutti gli indici Pmi in Europa sono risultati superiori alle attese, per quanto concerne i Paesi principali, con l'unica eccezione della Francia che ha visto un peggioramento (49.50 contro 50.0 atteso). A prima vista paiono dati buoni che potrebbero far tornare un po' di ottimismo ma se osserviamo la tabella, rileviamo che Italia e Germania hanno migliorato ma in maniera modesta e rimanendo ben sotto la soglia di 50 punti. Diciamo che è stato posto un freno alla discesa ma ora bisogna rilanciare l'economia e non sarà necessaria solo la politica monetaria. Serviranno anche politiche fiscali adeguate ma, per quanto concerne l'Italia, è un tasto dolente.