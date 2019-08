Cesi e Tbond

Pubblicato il 22/08/2019 alle ore 12:36:08

Interessante confronto tra l'indice CESI (Citigroup Economic Surprice Index) e il rendimento del Tbond a 10 anni. L'indice calcolato da Citigroup si basa sulla sorpresa che generano i dati macro rispetto alle attese degli analisti / economisti. Quando sale, il sentiment del mercato diviene positivo e viceversa.

In questo caso, rileviamo che a fronte di dati macro migliori delle attese il rendimento del decennale Usa scende verso i minimi. Ne consegue che il prezzo si alza sempre più, ma questa situazione non è destinata a durare a lungo. Se l'economia dovesse migliorare sarà difficile per la Fed abbassare il tasso di sconto, anzi dovrebbe aumentarlo.



Altro elemento che non depone a favore dei mercati.