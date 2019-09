ProsiebenSat in forte tensione

Pubblicato il 15/09/2019 alle ore 19:05:38

In attesa della prossima settimana, decisiva per la costituzione della holding olandese Mfe nella quale Mediaset intende concentrare tutte le sue attività e partecipazioni, corre in Borsa Prosiebensat: il titolo del gruppo tedesco, del quale il Biscione è primo azionista con poco meno del 10%, nelle ultime cinque sedute a Francoforte ha guadagnato il 15%, che porta al 32% il recupero da metà agosto, quando era sceso ai minimi recenti.



