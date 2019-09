I guai di Atlantia

Continua a leggere



Traffico limitato (con rischio congestione) su 10 viadotti dell'A14 tra sud Marche e Abruzzo. Lo ha imposto il gip di Avellino sequestrandone le barriere, su richiesta della Procura che sta indagando sulle new jersey dopo la strage del bus del 2013. Matura così un altro filone giudiziario su Autostrade per l'Italia (Aspi), proprio mentre la società dei Benetton è nella bufera per gli arresti ordinati a Genova venerdì, il titolo della capogruppo Atlantia perde e la proprietà annuncia interventi per correre ai ripari.





