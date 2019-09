Raccomandazioni analisti - 17 settembre

Pubblicato il 17/09/2019 alle ore 18:13:57

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 14.04

Solo conferme in questo aggiornamento: Equita conferma la valutazione a Unicredit dopo il successo del collocamento di bond per 1.25 miliardi che ha visto un netto calo del rendimento. Indicazione positiva per Autogrill da parte di Mediobanca dopo la notizia che il traffico sulle autostrade Usa è salito del 3.9% in agosto. Giudizio confermato anche per Generali, da parte di Akros, dopo la notizia che la compagnia ha deciso il riacquisto di propri bond. Unico taglio, invece, per Carraro, da parte di Equita che ha ridotto il target a seguito di un flusso di notizie negative che riguardano la società.

Ore 10.20

L'entrata nel capitale di Cnh di Elliot (Bloomberg segnala che ha acquistato il 3% ed ora attendiamo l'ufficialità dal sito Consob) è oggetto di valutazione da parte degli analisti di B IMI che ribadiscono l'indicazione positiva. Confermato il giudizio su Prysmian, da parte di Jp Morgan, nonostante la concorrente Corning abbia lanciato un warning. Citigroup promuove Nexi alzando la raccomandazione a buy a seguito della decisione del Governo di spingere sull'uso delle carte elettroniche e non sul contante. Confermata la raccomandazione a Mps dopo la notizia della cessione di immobili per 300 milioni.