Raccomandazioni analisti - Uba valuta Tod's e Ferragamo

Pubblicato il 18/09/2019 alle ore 13:09:12

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 13.07

Ubs valuta due titoli del settore lusso e mantiene l'indicazione fortemente ribassista su Tod's dove tagliaanche il target. Al contrario, indicazione in netto miglioramento per Ferragamo in seguito all'attesa di un lento miglioramento dei conti. Indicazione confermata per Fca dopo la pubblicazione dei dati di vendita di auto in agosto (calo del 26% per il marchio italo americano).





Ore 10.11

Ieri gli analisti di Jp Morgan hanno confermato la valutazione Prysmian dopo il profit warning di Corning. Oggi tagliano il target perché ritengono che il business delle telecomunicazioni peggiorerà nel brevissimo (ovviamente, stiamo parlando dei cavi in fibra). Indicazione negativa, per quanto concerne il target, per Moncler: gli analisti di Kepler tagliano il target a seguito delle dichiarazioni di Ruffini (AD) che ha mostrato molta cautela in quanto i disordini di Hong Kong potrebbero pesare sui conti. Nonostante le ultime notizie non sono molto positive, Akros mantiene la valutazione su Atlantia mentre Equita conferma la valutazione a Mediobanca dopo la notizia che Del Vecchio ha raggiunto la quota del 7% circa del capitale della banca.