Pubblicato il 18/09/2019 alle ore 17:01:23

SAUDI DEFENSE SPOKESMAN: ATTACK WAS ‘UNQUESTIONABLY SPONSORED BY IRAN’ SAUDI DEFENSE MINISTRY SPOKESMAN SAYS A TOTAL OF 25 DRONES AND MISSILES WERE USED IN ATTACKS ON ARAMCO FACILITIES





L'attacco ai deposito Aramco è senza alcun dubbio sponsorizzato dall'Iran. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero della Difesa saudita.



Ricordiamo che qualche ora fa, un tweet di Trump ha dichiarato di aver aumentato le sanzioni verso il Paese degli ayatollah