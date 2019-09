Pubblicato il 18/09/2019 alle ore 20:40:20

Il direttivo si attende la crescita dell'inflazione al target del 2% La consapevolezza che il target possa non essere raggiunto creerebbe attese inferiori (questo punto non l'abbiamo compreso bene).

In linea di massima ci pare un intervento abbastanza neutrale per quanto concerne i toni, non certo quello che voleva Trump