Ocse: le previsioni per singolo Paese

Pubblicato il 19/09/2019 alle ore 14:54:06





Un dato risulta chiarissimo guardando questa tabella: il rallentamento del 2019 non sarà recuperato neppure nel prossimo anno perché, secondo l'OCSE, le economie dei Paesi più importanti confermeranno nel 2020 i risultati di quest'anno. Un quadro particolarmente fragile quello indicato dagli economisti dell'OCSE e ora si comprende che le azioni delle Banche Centrali potrebbero non essere realmente sufficienti a tamponare il rallentamento e rilanciare l'economia. Il motore deve essere l'inflazione ma sino a quando non si rimetterà in moto, ci sarà poco da fare sia per le singole nazioni che per le banche centrali.

http://www.oecd.org/economy/oecd-sees-rising-trade-tensions-and-policy-uncertainty-further-weakening-global-growth.htm