Eni: anticipo dividendo a 0.43 euro, stacco 23/09

Pubblicato il 20/09/2019 alle ore 09:29:19

Roma, 19 settembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione odierna, ha deliberato di attribuire agli azionisti un acconto sul dividendo 2019 di € 0,43 per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola del 23 settembre 2019[1] con messa in pagamento il 25 settembre 2019[2], come anticipato al mercato il 26 luglio scorso in occasione della pubblicazione dei risultati del secondo trimestre.

Ai possessori di ADRs registrati entro il 24 settembre 2019, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni Eni, sarà distribuito un acconto dividendo di € 0,86 per ADR, pagabile il 10 ottobre 2019[3].

La società di revisione ha rilasciato il parere previsto dall’art. 2433-bis, comma 5, del codice civile.

L’acconto dividendo è stato deliberato sulla base della situazione contabile della capogruppo Eni SpA al 30 giugno 2019 redatta secondo gli IFRS, che chiude con l’utile netto di € 4.296 milioni[4].

[1] Il dividendo, a seconda dei percettori, è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o concorre in misura parziale alla formazione del reddito imponibile.

[2] Ai sensi dell’articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento dell’acconto sul dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell’intermediario di cui all’articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 24 settembre 2019 (record date).

[3] Alla data di pagamento, Citibank, N.A. provvederà al pagamento ai possessori di ADR del dividendo al netto della ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come previsto dalla legislazione italiana applicabile a tutti i Depositary Trust Company Participants.

[4] Il prospetto contabile di Eni S.p.A. al 30 giugno 2019, la Relazione degli Amministratori e il parere della Società di revisione sulla distribuzione dell’acconto sul dividendo, come prescritto dall’art. 2433-bis, codice civile, sono depositati presso la sede della Società in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1. Copia di tale documentazione può essere chiesta all’indirizzo e-mail segreteriasocietaria.azionisti@eni.com o al Numero Verde per gli Azionisti 800940924 per chi chiama dall’Italia e 80011223456 per chi chiama dall’estero, preceduto dal prefisso internazionale.