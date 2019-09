Pubblicato il 20/09/2019 alle ore 09:53:21

Mediaset ha raggiunto un accordo con Peninsula (fondo) che metterà a disposizione sino a 1 miliardo di euro per acquistare le azioni che i soci conferiranno per l'esercizio del diritto di recesso. L'operazione di fusione tra Mediaset Italia e Mediaset Spagna non ha più alcun ostacolo.