Pubblicato il 20/09/2019 alle ore 09:55:28

La vendita di una partecipazione del 30% di Telepass sta accelerando nonostante le dimissioni all'inizio di questa settimana del CEO di Atlantia, ha detto MF. I media confermano che i quattro gruppi rimasti in gara sono Warburg Pincus, Partners Group, Apax Partners e un consorzio tra cui FSI, SIA e Generali. Le offerte non vincolanti valutano l'unità a circa 2 miliardi di euro (per cui, un incasso da 600 milioni per Atlantia)