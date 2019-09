Raccomandazioni analisti - conferme per Eni e Mediaset

Pubblicato il 20/09/2019 alle ore 12:41:41

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 12.40



Prime indicazioni su OVS e si nota il differente giudizio di Akros, molto positivo, e Equita, più cauto. Akros, inoltre, ritiene che OVS sia prossima all'uscita dal tunnel. Indicazione positiva Iren che sta per incassare 400 milioni da Snam per la cessione dell'attività del gas naturale liquefatto. Conferme per Eni , da parte di Kepler, a seguito di un incontro con i vertici societari e Mediaset, da Akros, per aver annunciato che l'operazione MFE si realizzerà in ogni caso. Infine, Macquaire taglia Inwit per la valutazione raggiunta mentre B Imi passa ad un giudizio positivo su d'Amico.