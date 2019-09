Sondaggio Bloomberg: finale in calo in Europa

Pubblicato il 20/09/2019 alle ore 14:49:49



Le azioni europee sono state euforiche nell'ultimo mese, segnalando l'ottimismo degli investitori che ritorna sul mercato.



Non così in fretta, dicono gli strateghi. Prevedono perdite di oltre il 4% sia nell'indice Stoxx Europe 600 che nell'indice Euro Stoxx 50 delle maggiori società della regione entro la fine dell'anno, secondo la risposta media in un sondaggio Bloomberg.



Le azioni europee hanno registrato un forte rimbalzo da metà agosto quando le tensioni della guerra commerciale si sono allentate e la banca centrale dell'area ha aumentato lo stimolo, con lo Stoxx 600 vicino al massimo toccato a luglio. Gli strateghi prevedono che le azioni europee perderanno terreno entro la fine dell'anno



Secondo il sondaggio: lo Stoxx 600 chiuderà l'anno a un livello di 374, ovvero il 4,4% in meno rispetto alla chiusura di giovedì, e l'Euro Stoxx 50 chiuderà il 2019 a 3.391, implicando un calo del 4,5%, secondo la previsione media in un sondaggio di strateghi di Bloomberg.



Mentre alcuni rischi sono diminuiti, altri persistono. Il contesto economico, in particolare in Europa, rimane motivo di preoccupazione. La domanda interna si sta indebolendo in Germania, con le tensioni commerciali globali e l'incertezza sulla Brexit che pesa anche sulla più grande economia europea, ha detto giovedì il ministero delle finanze del paese. E l'OCSE questa settimana ha abbassato le sue previsioni di crescita globale e ha avvertito che un'uscita senza accordi dall'Unione Europea avrebbe spinto il Regno Unito in una recessione. Per l'indice FTSE 100 del Regno Unito, che quest'anno è rimasto indietro rispetto ai colleghi europei sotto una nuvola Brexit, potrebbero esserci più problemi in serbo. Gli strateghi in media vedono calare l'indicatore a 7.114 entro la fine del 2019, o un calo del 3,3% dalla chiusura di giovedì. L'indice DAX tedesco scenderà a 11.936, il 4,2% sotto la sua ultima chiusura, mostra il sondaggio.