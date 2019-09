Juventus - aumento di capitale da 300 milioni

Pubblicato il 22/09/2019 alle ore 23:34:09

 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2019, che evidenzia ricavi pari a € 621,5 milioni e una perdita di € 39,9 milioni



 Approvato il Piano di sviluppo per gli esercizi 2019/2020 – 2023/2024. A sostegno del Piano sarà proposto agli Azionisti un aumento di capitale sociale a pagamento di massimi € 300 milioni



 Stipulato un accordo di pre-underwriting con BNP PARIBAS, Goldman Sachs International, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking, che agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners nell’ambito dell’aumento di capitale. EXOR N.V. ha dichiarato il proprio sostegno all’operazione e si è impegnata a sottoscrivere la quota di aumento di capitale di sua pertinenza, pari al 63,77%



 Proposta di modifica dello Statuto sociale per l’introduzione del voto maggiorato (c.d. loyalty shares)



 Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti convocata per il 24 ottobre 2019 presso l’Allianz Stadium





