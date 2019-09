Goldman Sachs lancia l'allarme sui mercati

Pubblicato il 23/09/2019 alle ore 00:00:18

Stiamo per vedere i mercati finanziari statunitensi impazzire? Questo è ciò che sembra pensare Goldman Sachs, e certamente non sarebbe la prima volta che un grande caos finanziario è stato scatenato durante il mese di ottobre. Quando il mercato azionario crollò nell'ottobre 1929, iniziò la peggiore depressione economica a cui abbiamo mai assistito. Nell'ottobre 1987, il più grande calo percentuale di un solo giorno nella storia del mercato azionario statunitense ha sconvolto l'intero pianeta. E gli eventi da incubo dell'ottobre 2008 hanno posto le basi per una "Grande recessione" da cui non ci siamo ancora completamente ripresi. Quindi potrebbe essere possibile che qualcosa di simile possa accadere nell'ottobre 2019?



