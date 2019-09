Pubblicato il 23/09/2019 alle ore 00:07:09

Le banche danesi e svizzere addebitano ai clienti lo 0,75% di interessi sui grandi depositi.

Ciò significa

1) i depositi volano

2) meno denaro in circolazione per finanziare l'economia

3) l'economia reale si indebolisce.



L'economia è in fase di stagnazione



L'opinione di Daniel Lacalle è del tutto condivisibile.