Pubblicato il 23/09/2019 alle ore 00:32:44

"La delegazione di funzionari dell'agricoltura cinese che aveva programmato di recarsi in Montana e Nebraska nella prossima settimana non ha annullato il viaggio a causa di nuove difficoltà nel commercio parla "ma" invece, il viaggio è stato annullato per la preoccupazione che si sarebbe trasformato in un circo mediatico e avrebbe dato la cattiva impressione che la Cina stesse cercando di intromettersi nella politica interna americana "

Fonte

ZeroHedge