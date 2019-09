Raccomandazioni analisti - Santander promuove Enel

Pubblicato il 23/09/2019 alle ore 11:26:55

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 11.25

S&P ha tagliato il rating ad Atlantia e questa mossa è stata giudicata, ovviamente, negativa dagli analisti di Akros. L'ufficio studi mantiene invariato il giudizio. Indicazione molto positiva per Enel, che da oggi entra nell'indice Eurostoxx 50, da parte di Santander. Indicazione positiva per OVS dopo la pubblicazione dei dati di bilancio poiché Equita alza il target a 1.80 euro. Tra i titoli del paniere principale, Equita taglia il target a Ferragamo a seguito dell'andamento delle economie in Asia. Infine, Akros ritocca il target a Piaggio dopo le notizie provenienti dall'India.