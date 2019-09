Pubblicato il 24/09/2019 alle ore 16:26:30

U.S President Trump Says China Hasn't Adopted Promised Reforms

La Cina non ha realizzato le riforme che aveva promesso. Il discorso di Trump all'ONU non è certamente positivo ma il mercato comincia a non fidarsi più di tanto delle parole perché le giravolte sono troppo numerose.