A riportare la notizia il Washington Post. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi il presidente ha chiesto all'omologo Zelensky di indagare sul suo ex vice Joe Biden. La speaker Nancy Pelosi ieri ha chiesto a gran voce la messa in stato d'accusa. Biden: "Unica via se non consegna documenti al Congresso". Il tycoon: "Una continuazione della peggiore caccia alle streghe della storia politica"