Pubblicato il 03/10/2019 alle ore 13:50:25











Il rischio di una recessione in USA è aumentato per gli analisti di Jp Morgan. Prendendo in considerazione gli ultimi dati macro pubblicati, gli analisti hanno calcolato che le probabilità di un arretramento dell'economia entro i 12 mesi sono superiori al 40%. Dal grafico si ricava che la curva dei rendimenti indica una probabilità superiore al 60%. Solo l'andamento dell'azionario e dello high yeld non segnalano questa eventualità

Chiaro l'avvertimento dell'ufficio studi della banca Usa