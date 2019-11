Global Times specifica i motivi dell'attrito

Pubblicato il 22/11/2019 alle ore 12:51:20

Non è necessario concentrarsi sulla possibilità o meno di firmare o meno un accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti prima della fine dell'anno, ha dichiarato venerdì Zhu Min, ex vicedirettore dell'FMI.



"Ci sono state discussioni dettagliate sui numeri commerciali durante i colloqui commerciali tra Cina e Stati Uniti, ma gli Stati Uniti hanno sempre preso in considerazione più cose, complicando i negoziati", ha detto ai giornalisti a margine del New Economy Forum, organizzato da Bloomberg e il Centro cinese per gli scambi economici internazionali a Pechino.



"I colloqui commerciali dipendono dal fatto che gli Stati Uniti alla fine diventeranno consapevoli del problema e si impegneranno quindi a sedersi con la Cina per affrontare alcune questioni finali", ha detto Zhu, che è anche un ex vice governatore della Banca popolare cinese, il centro del paese banca.





La risoluzione delle frizioni commerciali tra Cina e Stati Uniti darà un grande impulso all'economia globale nei prossimi due anni, poiché le tensioni tra le due maggiori economie del mondo sono state ampiamente riconosciute come uno dei principali fattori che pesano sulla crescita globale, ha affermato.





Le importazioni tra i due paesi sono diminuite di circa il 10 percento da entrambe le parti, 18 mesi dopo lo scoppio della disputa commerciale. Ma la Cina è ancora riuscita a registrare una crescita del 3 percento negli scambi, poiché la nazione si è mossa per diversificare i suoi scambi per superare le difficoltà, ha osservato Zhu.





I prodotti elettronici cinesi e gli articoli di produzione rappresentavano oltre il 20 percento del mercato statunitense prima degli attriti commerciali e ora si sono ridotti a circa il 12 percento, con paesi come Messico, Canada e diversi in Europa che colmano il divario di offerta, secondo Zhu.





Il commercio cinese si è progressivamente stabilizzato mentre la nazione si sposta verso l'esplorazione di mercati terzi. "Non si è verificato un sostanziale declino commerciale e una drastica caduta della crescita economica di cui alcuni osservatori internazionali erano preoccupati, indicando il potenziale e la capacità di ripresa dell'economia cinese", ha continuato.





Gli Stati Uniti, da parte loro, hanno visto il loro disavanzo delle partite correnti mentre una percentuale del PIL è aumentata dal 2,9% al 3,2%. Ciò suggerisce che la guerra commerciale non riesce ad affrontare la questione del deficit delle partite correnti degli Stati Uniti, ha sottolineato Zhu, che è attualmente presidente del National Institute of Financial Research dell'Università di Tsinghua. Ha aggiunto che, più preoccupante, le tariffe comportano costi aggiuntivi per le aziende e i consumatori statunitensi.





Fonte



http://www.globaltimes.cn/content/1170854.shtml



