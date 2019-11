Raccomandazioni analisti - 22 novembre

Pubblicato il 22/11/2019 alle ore 19:03:38

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 15.10

Dopo un roadshow della società, gli analisti di B Imi confermano il giudizio a Maire Tecnimont. Indicazione confermata perché il management ha confermato un miglioramento dei dati di bilancio per fine anno. Indicazione migliorata per Reply ma solo per quanto concerne il target. Gli analisti di Mediobanca confermano la raccomandazione neutrale perché la valutazione di mercato è considerata congrua.

Ore 13.10

Iniziano gli aggiornamenti su Unicredit in vista della prossima presentazione del piano industriale che sarà decisivo per la prossima evoluzione della società. I canadesi di RBC alzano il target mentre quelli di Citigroup evidenziano quanto la valutazione corrente non rifletta i miglioramenti conseguiti in questi ultimi trimestri. Jefferies migliora leggermente la valutazione a Intesa ma conferma la raccomandazione negativa. Dopo l'investor day di ieri, Mediobanca e Kepler valutano Exor. Per gli analisti di Piazzetta Cuccia, il titolo merita un upgrade mentre quelli di Kepler limano il target. Equita conferma la valutazione a Fca dopo la notizia della denuncia di GM. Infine, Kepler conferma la valutazione a OVS in attesa dei dati di bilancio.