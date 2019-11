Bridgewater punta sul ribasso dei mercati

Pubblicato il 22/11/2019 alle ore 13:37:39

Il più grande hedge al mondo, per massa amministrata, ha puntato sul ribasso dei principali mercati azionari. Le operazioni sono state realizzate sulle opzioni e riguardano un controvalore del sottostante (per cui, non hanno impegnato questa somma ma solo una piccola parte) intorno a 100 miliardi di dollari. La scadenza di queste opzioni è fissata per marzo del prossimo anno. Scommessa pesante, in ogni caso, ma, come ricorda la stessa società, queste operazioni non sono prive di copertura. Vi sono operazioni collegate che limitano il rischio e, di conseguenza, le potenziali perdite. In pratica, non puntano a occhi chiusi sul ribasso ma si sono cautelati con operazioni contrarie per non perdere tutto.

Rimane il fatto che il sentiment rimane negativo e questa è un'opinione di cui dobbiamo tener conto nel prossimo futuro.

Fonte

Heisenbergreport.com