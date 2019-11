Raccomandazioni analisti - raccomandazioni "pesanti"

Pubblicato il 25/11/2019 alle ore 09:58:22

Raccomandazioni analisti

La notizia che Unicredit ha avviato una trattativa per un'operazione riguardante la controllata Yapi Kredit, ha spinto gli analisti del Credit Suisse ad alzare la raccomandazione mentre quelli di Jefferies mantengono l'indicazione invariata, ma segnalano che una possibile cessione libererebbe valore e aumenterebbe i ratio patrimoniali. Indicazione positiva anche per Tim da parte di Jp Morgan (e ricordiamo che la banca è partner di Elliott per le operazioni in opzioni) che alza il target a 0.71 euro. Infine, Barclays abbassa la raccomandazione a Saipem mantenendo invariato il target.