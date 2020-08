Fineco in allungo ma senza scambi

Pubblicato il 03/08/2020 alle ore 17:08:25

Analisi del 3 agosto





Il titolo riprende quota e si riavvicina a 13 euro ma la tendenza evidenzia volumi non all’altezza e indicatore che raggiunge la propria media mobile. Segnale di possibile allungo ma serve la conferma nella seduta di domani, soprattutto se la zona di 12.70/75 euro non dovesse essere passata in chiusura odierna o in avvio di domani. Per chi fosse interessato, segnale sopra 13 euro, stop sotto 12.7 euro e target in area 13.50/60 euro. Suggeriamo di attendere perché i volumi sono troppo bassi rispetto a un allungo di oltre il 3%. Il rischio del falso segnale è molto alto.





Analisi del 30 luglio





Netto consolidamento del titolo e raggiungimento della zona di 12.2 euro. Il ribasso è rilevante ma, per ora, non ha ancora provocato il ritorno verso il primo appoggio che si colloca a 11.80/85 euro. Il consolidamento dei prezzi ha già portato l’indicatore in zona di forte eccesso mentre la media mobile si muove in zona neutrale. Non siamo attivi sul titolo ma è del tutto evidente che il trend dei prezzi si sta sviluppando su scambi in miglioramento, rispetto alla media precedente, ma sempre su livelli non particolarmente elevati. Manteniamo la posizione di neutralità ma appare del tutto verosimile il ridimensionamento sino alla soglia di 11.80/85 euro.

Analisi del 22 luglio











Il titolo si mantiene sui massimi assoluti e continua ad evidenziare una solidità di trend persino sospetta perché la perdita di ieri, molto pericolosa perché aveva messo sotto pressione la zona di 13 euro, è stata recuperata senza particolari problemi. Il movimento di oggi rafforza nuovamente la tendenza positiva di brevissimo ma nno ci attendiamo alcun nuovo strappo anche perché la valutazione corrente appare più che congrua in questa fase. Parimenti, non suggeriamo alcun intervento operativo in questa fase di mercato ne in compera ne, soprattutto, in short perché non c’è alcun segnale per agire al ribasso. Si rischia solo di perdere denaro per il prestito titoli.

Analisi del 16 luglio





Il livello di 13 euro rappresenta un solido ostacolo di brevissimo per il titolo ma allo stesso tempo, la linea di tendenza che supporta i prezzi è molto vicina. Appare del tutto chiaro che a brevissimo si avrà una nuova direzionalità che nessuna delle variabili sotto controllo ci aiuta ad anticipare. I volumi sono costanti ma sotto la media da circa un mese mentre l’indicatore continua a muoversi in zona neutrale e intorno alla media mobile nonché alla linea dei 50 punti.

Suggeriamo di attendere senza procedere ad alcun intervento operativo.

Analisi del 3 luglio







Il titolo ha rallentato perché rimane in prossimità dei massimi di periodo mentre rileviamo che si muove sempre all’interno di un canale rialzista ben strutturato. Movimento comunque positivo ma rileviamo una costante caduta dei volumi mentre l’indicatore sta faticando nel passare al rialzo la media mobile. In pratica, siamo solo alle battute iniziali ma il titolo sta perdendo forza e appare verosimile che a breve si possa assistere a un peggioramento del quadro tecnico. Appare chiaro che il segnale di consolidamento scatterà solo alla rottura di 11.6 euro, dove, oggi, passa la trendline inferiore del canale. Alla rottura, possibile il rapido arrivo verso la zona di 10 euro.

Analisi del 24 giugno





Il titolo ha passato al ribasso la trendline rialzista di breve ed ora punta al ribasso sotto la zona di 12 euro. Il movimento di oggi è tale da far supporre che sia possibile un nuovo cedimento dei prezzi verso la zona di 11.60 euro perché dobbiamo tenere presente che i volumi si mantengono su livelli particolarmente modesti mentre l’oscillatore punta alla formazione di un minimo rilevante. Non siamo attivi ma la dinamica di brevissimo è tale da far supporre ad un ribasso rilevante. Non siamo attivi.

Analisi del 19 giugno





Il titolo ha corretto sotto la soglia di 12.02 euro ma registriamo, in questi minuti, un nuovo allungo che permette il ritorno verso la linea inferiore del canale rialzista. Il movimento dei prezzi si sta concretizzando in presenza di un segnale positivo da parte dell’indicatore mentre i volumi rimangono in calo. Per il momento, il suggerimento è di attendere senza procedere ad intervento ma la chiusura sotto la zona di 11.95 euro certificherà il fatto che il titolo tornerà a rifiatare. Manteniamo la posizione in essere senza intervenire.

Analisi dell'11 giugno





Il trend del titolo è solido ma, a nostro avviso, ci sono le condizioni per una correzione perché riteniamo che sia del tutto necessaria una pausa di assestamento per smaltire il forte eccesso rialzista che si è venuto a creare in queste ultime sedute. Il trend dei prezzi si muove all’interno di un canale rialzista molto stretto che potrebbe essere sfondato a breve perché i volumi si mantengono su livelli non particolarmente elevati. Allo stesso tempo, rileviamo che l’indicatore sta tentando una reazione che ha permesso la copertura del gap lasciato aperto in avvio di giornata. Al momento, non siamo positivi sul titolo e riteniamo che sia opportuno attendere che l’eccesso sia smaltito per acquisti. In particolare, area 10.50/60 euro potrebbe essere valutata per gli acquisti.

Analisi del 20 maggio









Dopo le due fiammate verso la zona di 10.50 euro delle ultime sedute, il titolo ha iniziato un consolidamento che ha portato i valori tra 9.50 e 10 euro. La tendenza dei valori è fiacca e si nota un netto calo della volatilità mentre l’indicatore si muove in zona neutrale ma senza fornire alcun spunto degno di nota. Appare evidente che il titolo si mantiene in trend laterale ma questa tendenza potrebbe presto mutare e trasformarsi in un andamento negativo. Il segnale di possibile ribasso scatterà alla rottura di 9.50 euro, in chiusura, per possibile arrivo a 8.70/60 punti. Attendere.

Analisi del 12 maggio









Il titolo sta per superare un importante livello grafico, la rottura è in corso, e potremmo assistere all’arrivo verso la zona di 11.10/15 euro, dove si colloca il primo ostacolo. La tendenza dei valori si sta sviluppando su scambi non altissimi mentre l’indicatore si muove in zona di forte eccesso ma non a livelli particolarmente elevati. Situazione molto fluida che evidenzia la possibilità di assistere ad un allungo dei prezzi nel corso delle prossime sedute perché il titolo si sta muovendo all’interno di un canale rialzista ben definito.

Strategia

Segnale di acquisto alla conferma del superamento di 10.25 euro in chiusura per target in area 11.10/15 euro e stop alla rottura di 9.6 euro in chiusura.

Analisi del 27 aprile







Il titolo si muove al rialzo, come tutto il settore, e raggiunge la zona di 9.45/50 euro, dove si colloca un forte ostacolo dato dall’ultimo ritracciamento della griglia. Il movimento dei prezzi si sta sviluppando in presenza di scambi che possiamo definire buoni e, in alcune sedute, persino elevati. Una condizione tecnica che potrebbe provocare il raggiungimento di area 10 euro nel brevissimo, soprattutto se la rottura di 9.5 euro avvenisse su scambi pari a quelli della precedente seduta (e questa eventualità è fondata).

Strategia

Segnale, per il trading, sopra la zona di 9.50/52 euro per primo target a 10 euro e successivo a 10.25/30 euro. Stop alla rottura di 9.15 euro.





Analisi del 31 marzo



Il livello di 8.80/85 euro rappresenta un solido ostacolo di breve termine e questo è un dato che si riscontra facilmente sul grafico perché si notano due ostacoli nel brevissimo: il secondo ritracciamento della griglia e la trendline che unisce i precedenti minimi. Il movimento dei prezzi ha determinato un chiaro eccesso sugli oscillatori di breve termine e questo implica la possibilità che si possa assistere ad un nuovo allungo nel brevissimo.



Sopra la zona di 8.90 euro si avranno indicazioni di allungo molto chiare e questo implica la possibilità che si possa assistere al raggiungimento della zona di area 9.40 euro in prima battuta e 10 euro in seconda. Non siamo attivi sul titolo in questo momento ma la tendenza di brevissimo deve essere monitorata con attenzione.

Analisi del 2 marzo

Grafico settimanale anche per questo titolo che evidenzia un segnale di rottura della base del canale di brevissimo e il potenziale raggiungimento, in caso di conferma della rottura di 9.15/9.10 euro in chiusura, di area 8.40/8.50 euro.

Andamento ribassista ma dal grafico ricaviamo che vi sono buone probabilità di assistere ad un nuovo cedimento nel brevissimo verso la zona di 8.50 euro perché solo l’indicatore di forza relativa ha raggiunto la zona di forte eccesso mentre quello ciclico è ancora relativamente distante

Strategia

Su questo titolo, suggeriamo di agire con cautela.

Analisi del 17 gennaio





Partenza in rialzo per il titolo che prova a staccarsi dalla zona di 11.20 euro. Il movimento dei prezzi è positivo per quanto concerne il brevissimo ma rileviamo che il titolo si sta avvicinando alla prima resistenza impegnativa di brevissimo termine data dalla trendline discendente. Il livello di 11.60 euro, che possiamo estendere sino a 11.85 euro, rappresenta il primo vero test del titolo dopo il recupero messo a segno dall'agosto scorso. Il superamento non è scontato sia per la consistenza dei volumi che per la posizione degli oscillatori. Per quanto concerne i primi, rileviamo che non vi è stata accumulazione e che il rialzo è avvenuto per la speculazione mentre gli oscillatori raggiungeranno la zona di eccesso su un allungo verso la zona di 11.80 euro.





Strategia





A nostro avviso, Anima, Azimut e Bca Generali offrono maggiori spunti operativi nel brevissimo. Non seguiremo questo titolo nel brevissimo. Per chi volesse agire, segnale sopra 11.85 euro in chiusura per target in area 12.50/60 euro. Stop alla rottura di 11.55 euro sempre in chiusura.

Analisi del 9 gennaio

Andamento al rialzo per il titolo che si porta in area 11.6 euro, dove si colloca il primo ostacolo di brevissimo. Il movimento dei valori è ben supportato sia dai volumi che, soprattutto, dalla dinamica degli oscillatori. Manteniamo una view neutrale perchgé, a nostro avviso, saranno Azimut in prima battuta, B Generali e Anima a fare da leader di settore. Il movimento di questo titolo, infatti, rischia di essere frenato dall'alta valutazione che è scaturita dopo l'uscita di Unicredit dall'azionariato.

Strategia



Attendere.

Analisi del 2 dicembre





Grafico su base oraria anche per questo titolo perché si nota che il movimento delle ultime ore si è sviluppato tra 11.10 e 11.40 euro. Il movimento di oggi si è sviluppato su scambi ridotti e questa condizione grafica, unita alla posizione dell'indicatore, conferma siamo in presenza di un rimbalzo di matrice tecnica. Non siamo attivi sul titolo e suggeriamo di agire solo per il trading brevissimo ma solo su un segnale di forza.

Strategia

Indicazione attiva per la prossima settimana. Segnale in trading velocissimo al superamento di 11.45 per target in area 11.60/65 euro. Stop alla rottura di 11.30 euro. Tutte le indicazioni sono attive per l'intraday.

Analisi del 2 dicembre

Andamento al ribasso in quest'ultima fase per il titolo che raggiunge il supporto di 11.20 euro, dove passano la trendline di sostegno e il primo ritracciamento. Il movimento dei prezzi è pesante e anche oggi nonostante il leggero miglioramento perché stiamo assistendo a un deterioramento del trend di seduta con raggiungimento dei minimi proprio in questa fase di mercato. Appare evidente che area 11.20 euro, in caso di ulteriore storno, rappresenta un test probante per il brevissimo termine perché al mantenimento si avranno le condizioni per assistere al ritorno sui massimi e, probabilmente, superarli. Al contrario, la rottura determinerà un segnale correttivo degno di nota.



Strategia

Al momento, la posizione degli oscillatori non è certamente positiva, anzi. Entrambi si muovono in ribasso e ben sotto la media mobile di brevissimo termine, confermando che stanno prevalendo i venditori. Indicazione negativa anche dall'indicatore di rischio che sta salendo a livelli molto alti.



Per leggere i commenti precedenti

link