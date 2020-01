Pubblicato il 06/01/2020 alle ore 10:12:18

Il Ministero del Tesoro italiano ha raggiunto un compromesso con la Commissione europea su un controverso piano per liberare la banca toscana da 9,5-10,0 miliardi di euro di crediti inesigibili senza costringerla alla ricapitalizzazione, lo riferisce "Il Messaggero". Tuttavia, Bruxelles ha chiesto alla banca di immettere 1 miliardo di euro nel capitale in un veicolo dove saranno destinati i crediti in sofferenza, in aumento rispetto ai 600 milioni di euro previsti dal precednete piano del Tesoro ma gestibili, afferma il giornale.



Fonte



Reuters