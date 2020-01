Raccomandazioni analisti - 23 gennaio

Pubblicato il 23/01/2020 alle ore 19:02:28

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 13.05

I dati di bilancio di Stm sono al centro dell'attenzione degli uffici studi. Le valutazioni sono tutte positive, anche da parte di chi mantiene una raccomandazione cauta o un target inferiore al prezzo corrente. Indicazione positiva per IGD che vede ritoccato il target da B Imi perché gli analisti ritengono bassa la valutazione corrente mentre il dividendo ha un buon rendimento. Equita alza il target a Enav in previsione della revisione regolatoria delle tariffe che dovrebbe permettere alla società l'ottimizzazione della struttura del capitale con maggiori benefici per gli azionisti sotto forma di incremento di dividendo.