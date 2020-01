Raccomandazioni analisti - Stm ancora protagonista

Pubblicato il 24/01/2020 alle ore 10:33:46

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 10.33



Ancora due raccomandazioni molto positive per Stm poiché gli analisti di Equita rivedono il target a seguito di una revisione delle stime mentre quelli di Barclays confermano il giudizio per lo stesso motivo e specificano che l'azienda è la loro preferita del settore. Indicazione negativa per Pirelli da parte di Ubs che passa ad una valutazione neutral mentre Goldman lima il target ad Anima a seguito di una riduzione circa le stime di crescita.