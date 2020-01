Raccomandazioni analisti - 27 gennaio

Pubblicato il 27/01/2020 alle ore 18:17:13

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 12.06



Doppia indicazione su Poste Italiane dopo la presentazione della nuova strategia di innovazione del gruppo: Equita mantiene l'indicazione di mantenere con target invariato a 10.70 euro (prezzo corrente). Al contrario, Akros passa all'indicazione di accumulare la posizione sul titolo per target che viene alzato a 12 euro. Indicazione positiva per B Ifis da parte di Akros che alza il target a 17.50 euro a seguito della presentazione del nuovo piano industriale. Kepler alza la valutazione a Italgas che passa a buy migliorando in maniera sensibile il target a seguito di una revisione al rialzo delle stime.