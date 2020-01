Fed: la riunione di domani sarà importante

Pubblicato il 28/01/2020 alle ore 12:17:30

Non saranno prese decisioni circa la politica monetaria (non sono previste) ma la conferenza stampa del Governatore sarà importante per chiarire le intenzioni della banca centrale sul breve termine. Al momento, la Fed è impegnata in operazioni di stabilizzazione della liquidità nel breve termine e l'interrogativo di tutti coloro che operano sul mercato è capire quando l'allentamento monetario inizierà a ridursi. Per questo motivo, l'incontro di domani sera (ore 20.30 italiana) sarà importante.

Al momento, registriamo che il rendimento del TBond a 10 anni sta scivolando verso i minimi degli ultimi anni e questo potrebbe anticipare operazioni sui tassi nel corso dell'anno.