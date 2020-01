Bce - Mps e Sondrio necessario di un buffer di capitale in caso di stress

Pubblicato il 28/01/2020 alle ore 12:22:04

(MF-DJ)--Secondo Bce, Credem e' la banca italiana che avrebbe bisogno di un buffer di capitale piu' contenuto per resistere a situazioni di particolare stress, in particolare quelle valutate sulla base dello scenario avverso negli stress della Vigilanza. E' quanto emerge da uno specchietto riassuntivo dell'Eurotower che sintetizza - per ciascuno dei 108 istituti di credito europei sottoposti all'esercizio - i cosiddetti requisiti Pillar 2 per ciascuna banca. Nella graduatoria, a livello nazionale il gruppo emiliano guidato dal d.g. Nazzareno Gregori precede nell'ordine Mediobanca (1,25%), Intesa Sanpaolo (1,5%) e Unicredit (1,75%). Dall'altro capo della classifica figurano invece Mps e la Popolare di Sondrio, ciascuna con un 3%. Infine, Credem tiene alto il nome dell'Italia anche a livello europeo, dove si colloca sul terzo gradino del podio - a parimerito con Haspa, Finanzholding e la lussemburghese Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat - preceduta soltanto da Sfil Sa e da Crh Caisse de Refinancement de l'Habitat, entrambe con lo 0,75% di requisiti Pillar 2 emerso. Di seguito, la graduatoria dei requisiti indicati per le banche italiane. Credem 1,00% Mediobanca 1,25% Intesa Sanpaolo 1,50% Unicredit 1,75% Bper 2,00% Banco Bpm 2,25% Ubi B. 2,25% Cassa Centrale Banca 2,25% Iccrea 2,50% B.Mps 3,00% B.P.Sondrio 3,00%