Pubblicato il 29/01/2020 alle ore 11:06:14

L’amministratore delegato di Novartis ritiene che ci vorranno almeno 12 mesi per trovare un nuovo vaccino per curare il coronavirus, con la natura in rapida diffusione dell’epidemia una minaccia che deve essere presa “davvero sul serio”.



