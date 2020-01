Agenda dati macro e finanziari del 30 gennaio

Pubblicato il 30/01/2020 alle ore 01:06:35

DATI MACRO



Germania

Ore 09.55

Tasso di disoccupazione, dato di dicembre. Attesa: 5.0%

Variazione numero disoccupati, dato di dicembre. Attesa: +5mila





Italia

Ore 10.00

Tasso di disoccupazione, dato di dicembre. Attesa: 9.7%



Europa

Ore 11.00

Fiducia dei consumatori, dato di gennaio. Attesa: -8.1

Fiducia economica, dato di gennaio. Attesa: 101.8

Tasso di disoccupazione, dato di dicembre. Attesa: 7.5%



Germania

Ore 14.30

Inflazione, dato preliminare di gennaio. Attesa: -0.6%m/m: 1.7% a/a

Inflazione armonizzata, dato preliminare di gennaio. Attesa: -0.8%m/m: 1.7% a/a





Usa

Ore 14.30

Pil, dato del quarto trimestre. Attesa: 2.1% q/q

Indice Pce core, dato del quarto trimestre. Attesa: 1.7%

Nuove richieste di sussidi di disoccupazione. Attesa: 215mila

Richieste continue di disoccupazione. Attesa: 1733mila







EVENTI

Bank of England

Ore 13.00

Comunicato stampa al termine del direttivo

Ore 13.30

Conferenza stampa di Mark Carney



Cina

Festa nazionale



Italia

Emissione Btp: scadenza 2/2025 per un importo massimo di 2.75 miliardi

Emissione Btp: scadenza 4/2030 per un importo massimo di 3.25 miliardi

Emissione CCTeu: scadenza 12/2023 per un importo massimo di 2.75 miliardi



EVENTI SOCIETARI

Italia



Debutto

OPA



Gamenet: Opa a 13.00 euro per singolo titolo. Operazione dal 27 gennaio al 14 febbraio



Aumento di capitale

Cda

Tod’s



Conference Call

Assemblea

Dividendi

Link



Raggruppamento

EUROPA

Deutsche Bank

USA

Trimestrali

Amazon, Biogen, Coca Cola, Visa, UPS

