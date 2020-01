Pubblicato il 30/01/2020 alle ore 01:10:50

Espansione in Brasile, vendita delle torri di Inwit e stallo su Open Fiber che resta un obiettivo strategico cruciale in vista del nuovo piano industriale 2020-2022. Il primo cda di Telecom del 2020 dura quasi quattro ore per fare il punto su tanti temi strategici