Pubblicato il 28/02/2020 alle ore 13:35:50

(askanews) – Un team di scienziati israeliani è in procinto di sviluppare il primo vaccino contro il coronavirus.

L’annuncio è del ministro israeliano della Scienza e della Tecnologia, Ofir Akunis come riporta il Jerusalem Post secondo il quale, se tutto va come previsto, il vaccino potrebbe essere pronto entro tre settimane e disponibile in 90 giorni.



