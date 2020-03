Agenda dati macro e finanziari del 12 marzo

Pubblicato il 12/03/2020 alle ore 02:38:44

DATI MACRO



Europa

Ore 10.00

Produzione industriale, dato di gennaio. Attesa: 1.4% m/m; -3.1%a/a



Usa

Ore 13.30

Prezzi alla produzione, dato di febbraio. Attesa: -0.1%m/m; 1.8%a/a

Prezzi alla produzione (escluso alimentari ed energia), dato di febbraio. Attesa: 0.1%m/m; 1.7%a/a

Richieste continue di disoccupazione. Attesa:1723mila

Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 218mila





EVENTI

Bce

Ore 13.45

Comunicato stampa

Ore 14.30

Conferenza stampa di Cristine Lagarde



Italia

Emissione Btp:

scadenza 6/2023 per un importo massimo di 3.5 miliardi

scadenza 1/2027 e 4/2030 per un importo massimo di 2 miliardi

scadenza 3/2040 per un importo massimo di 1.5 miliardi





EVENTI SOCIETARI

Italia



Debutto

OPA



Aumento di capitale

Cda

AEffe, Assicurazioni Generali, Be, D''Amico International Shipping, De'' Longhi, Enav, Gefran, I Grandi Viaggi, Leonardo, Nexi, Saes Getters, Saipem, Sesa SpA, Tod''s, Toscana Aeroporti





Conference Call

Aeffe, Autogrill (17.00), d’Amico (14.00), Orsero, Rai Way, Retelit, Salini Impregilo (09.00), Tod’s (18.00)

Assemblea

Dividendi

Link



Raggruppamento

EUROPA

http://it.investing.com/earnings-calendar/





USA

Trimestrali

http://it.investing.com/earnings-calendar/