Bce: lanciato QE da 750 miliardi

Pubblicato il 19/03/2020 alle ore 00:06:52

Il consiglio direttivo ha deciso quanto segue:

(1) Avvio di un nuovo programma di acquisto di attività temporanee di titoli del settore pubblico e privato per contrastare i gravi rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e le prospettive per l'area dell'euro rappresentate dall'epidemia e dalla crescente diffusione del coronavirus, COVID-19.

Questo nuovo programma di acquisto di emergenza pandemica (PEPP) avrà una dotazione complessiva di 750 miliardi di euro. Gli acquisti saranno condotti fino alla fine del 2020 e includeranno tutte le categorie di attività ammissibili nell'ambito del programma di acquisto di attività (APP) esistente.

Per gli acquisti di titoli del settore pubblico, l'allocazione di riferimento tra le giurisdizioni continuerà a essere la chiave di capitale delle banche centrali nazionali. Allo stesso tempo, gli acquisti nell'ambito del nuovo PEPP saranno condotti in modo flessibile. Ciò consente fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisto nel tempo, tra le classi di attività e tra le giurisdizioni.

Una deroga ai requisiti di ammissibilità per i titoli emessi dal governo greco sarà concessa per gli acquisti nell'ambito del PEPP.

Il Consiglio direttivo interromperà gli acquisti netti di attivi nell'ambito del PEPP una volta che avrà concluso che la fase di crisi del coronavirus Covid-19 è terminata, ma in ogni caso non prima della fine dell'anno.

(2) Ampliare la gamma di attività idonee nell'ambito del programma di acquisto del settore aziendale (CSPP) a carte commerciali non finanziarie, rendendo idonei all'acquisto in CSPP tutte le carte commerciali di qualità creditizia sufficiente.

(3) Per facilitare gli standard delle garanzie regolando i principali parametri di rischio del quadro delle garanzie. In particolare, amplieremo il campo di applicazione dei crediti aggiuntivi (ACC) per includere i reclami relativi al finanziamento del settore aziendale. Ciò garantirà che le controparti possano continuare a sfruttare appieno le operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema.

Il Consiglio direttivo della BCE è impegnato a svolgere il proprio ruolo nel supportare tutti i cittadini dell'area dell'euro in questo periodo estremamente impegnativo. A tal fine, la BCE garantirà che tutti i settori dell'economia possano beneficiare di condizioni di finanziamento di sostegno che consentano loro di assorbire questo shock. Questo vale anche per famiglie, aziende, banche e governi.

Il consiglio direttivo farà tutto il necessario nel suo mandato. Il Consiglio direttivo è pienamente preparato ad aumentare le dimensioni dei suoi programmi di acquisto di attivi e ad adeguarne la composizione, per quanto necessario e per tutto il tempo necessario. Esplorerà tutte le opzioni e tutte le contingenze per sostenere l'economia attraverso questo shock.

Nella misura in cui alcuni limiti autoimposti potrebbero ostacolare le azioni che la BCE è tenuta ad adottare per adempiere al proprio mandato, il Consiglio direttivo prenderà in considerazione di rivederli nella misura necessaria a rendere la sua azione proporzionata ai rischi che affrontiamo. La BCE non tollererà alcun rischio per la regolare trasmissione della sua politica monetaria in tutte le giurisdizioni dell'area dell'euro.