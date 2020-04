Raccomandazioni analisti - 1 aprile

Pubblicato il 01/04/2020 alle ore 18:26:18

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 15.47

KBW valuta gli effetti del corona virus sul settore bancario e taglia il target a tutti i titoli mantenendo invariata la raccomandazione. Muta solo quella su Mediobanca che passa a Outperform e il titolo è inserito nella lista dei preferiti. L'ufficio studi di Mediobanca valuta Enel e Iren e mantiene invariata la valutazione su entrambe, confermando il target che, al momento, è molto distante per entrambi. Tra i titoli del paniere principale, emerge anche la valutazione positiva di Citigroup su Buzzi, pur con un taglio del target. Goldman Sachs è pesantissima su Mediaset tanto da aver tagliato ancora il target al titolo e mantenendo l'indicazione sell perché hanno tagliato le stime di circa il 25% per il 2020. Rimanendo tra le midcap, Anima merita la conferma della valutazione per i dati e per la cedola che andrà in pagamento. Infine, in attesa dei dati di bilancio, B Imi conferma la valutazione a Guala.

Ore 12.03

Trai titoli del paniere principale emerge l'indicazione di acquisto di Akros su Intesa che abbassa il target a 1.90 euro. Si tratta della prima raccomandazione che passa da una valutazione neutrale a positiva nel brevissimo. Indicazione positiva per Stm poiché Kepler mantiene l'indicazione di acquisto e abbassa il target a livelli comunque molto alti dai valori correnti. Sempre tra i titoli principali segnaliamo l'indicazione di cautela su Moncler, Jp Morgan ha abbassato le stime, e quella di B Imi su Prysmian che abbassa la valutazione sempre per un taglio alle stime. Tra le mid cap, Equita abbassa il target ad Anima mentre B Imi mantiene invariata l'indicazione su Fincantieri.