Pubblicato il 14/04/2020 alle ore 13:41:38

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 13.40

Barclays valuta le mega utilities e taglia il target a tutte. Sorprende la dimensione del taglio per Enel il cui obiettivo è stato portato sotto i 7 euro. Le altre indicazioni riguardano le mid e small cap e per tutte di nota un taglio di target e/o raccomandazione con l'unica eccezione di Rai Way dove Mediobanca passa ad un'indicazione positiva

Ore 11.34



Una vera e propria gragnuola di revisioni negative per quanto concerne i titoli analizzati oggi dagli uffici studi. Il taglio riguarda tutti i settori, dal bancario (tramite UBS) a al risparmio gestito per arrivare al petrolifero. Protagonista è Mediobanca che realizza uno stock picking di notevoli proporzioni tanto da selezionare solo alcuni titoli a cui garantisce la raccomandazione outperform. Segnaliamo anche il netto taglio messo in atto da Jp Morgan su Stm mentre Credit Suisse taglia Nexi dopo il recente recupero.