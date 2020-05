Intesa non delude mai: trimestrale sopra le attese

Pubblicato il 05/05/2020 alle ore 12:37:17

INTESA SANPAOLO: RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2020

I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2020 RAFFORZANO LA CAPACITÀ DI INTESA SANPAOLO DI AFFRONTARE EFFICACEMENTE LA COMPLESSITÀ DEL CONTESTO CONSEGUENTE ALL’EPIDEMIA DA COVID-19, RIFLETTENDO LA REDDITIVITÀ SOSTENIBILE - DERIVANTE DALLA SOLIDITÀ DELLA BASE PATRIMONIALE E DELLA POSIZIONE DI LIQUIDITÀ, DAL MODELLO DI BUSINESS RESILIENTE E BEN DIVERSIFICATO E DALLA FLESSIBILITÀ STRATEGICA NELLA GESTIONE DEI COSTI OPERATIVI - E IL SUPPORTO DEL GRUPPO ALL’ITALIA ANCHE CON L’IMPEGNO A DIVENTARE UN PUNTO DI RIFERIMENTO IN TERMINI DI SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE E CULTURALE.



INIZIATIVE DI INTESA SANPAOLO PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DI COVID-19:

- CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LE PERSONE DEL GRUPPO E I CLIENTI;

- SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SANITARIE CON DONAZIONI CHE HANNO SUPERATO € 100 MLN;

- DESTINAZIONE DI € 125 MLN DEL FONDO IMPACT (PARI AL 50%) ALLA RIDUZIONE DEL DISAGIO SOCIO ECONOMICO;

- PRIMA BANCA IN ITALIA A CONCEDERE MORATORIE, PRECEDENDO LO SPECIFICO QUADRO NORMATIVO, E A FIRMARE IL PROTOCOLLO D’INTESA CON SACE, FORNENDO IMMEDIATO SUPPORTO ALLE IMPRESE DA DECRETO LIQUIDITÀ;

- DISPONIBILITÀ A EROGARE € 50 MLD DI NUOVI CREDITI ALLE IMPRESE E AI PROFESSIONISTI, PER LA SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE E LA GESTIONE DEI PAGAMENTI DURANTE L’EMERGENZA.



LE TENDENZE DEL NUOVO CONTESTO TROVANO INTESA SANPAOLO PREPARATA GRAZIE AI VANTAGGI COMPETITIVI DEL GRUPPO:

- LEADERSHIP NEL WEALTH MANAGEMENT & PROTECTION E RAFFORZAMENTO NEL SETTORE SALUTE CON RBM;

- EFFICACE GESTIONE PROATTIVA DEL CREDITO E PARTNERSHIP STRATEGICHE DEL GRUPPO CON PRIMARI OPERATORI INDUSTRIALI ATTIVI NELLA GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI;

- FORTE PROPOSTA DIGITALE, CON CIRCA 10 MLN DI CLIENTI MULITICANALE E CIRCA 6 MLN DI CLIENTI CHE USANO L’APP DI INTESA SANPAOLO;

- OLTRE 35.000 PERSONE DEL GRUPPO IN SMARTWORKING E OTTIMIZZAZIONE DEL MODELLO DISTRIBUTIVO, CON LA RAZIONALIZZAZIONE DEL NUMERO DI FILIALI, LA PARTNERSHIP STRATEGICA BANCA 5 - SISALPAY E LA MAGGIORANZA DEI CLIENTI CHE VERRÀ SERVITA TRAMITE I CANALI ALTERNATIVI;

- LEADERSHIP NELL’INCLUSIONE IN INDICI DI SOSTENIBILITÀ E VALUTAZIONI INTERNAZIONALI ESG.





ELEVATA PATRIMONIALIZZAZIONE, LARGAMENTE SUPERIORE AI REQUISITI NORMATIVI: COMMON EQUITY TIER 1 RATIO PRO-FORMA A REGIME AL 14,5% TENENDO CONTO DEI DIVIDENDI MATURATI NEL 1° TRIM. 2020.



NEL 1° TRIM. 2020, UTILE NETTO A € 1.151 MLN (+9,6% VS 1° TRIM. 2019), CHE RISULTEREBBE PARI A CIRCA 1.360 MLN ESCLUDENDO L’ACCANTONAMENTO PER COVID-19 (CIRCA 300 MLN ANTE IMPOSTE AI FONDI RISCHI E ONERI) E A CIRCA 2,3 MILIARDI PRO-FORMA SE - OLTRE A ESCLUDERE QUESTO ACCANTONAMENTO - SI CONSIDERASSE LA PLUSVALENZA NETTA DI CIRCA 900 MLN DA NEXI (CHE CONSENTIREBBE DI ASSORBIRE CIRCA 1,2 MLD DI ACCANTONAMENTI ANTE IMPOSTE), CON UN CONSEGUENTE BUFFER PARI A CIRCA 1,5 MLD ANTE IMPOSTE A FRONTE DEI POSSIBILI IMPATTI DA COVID-19 PER L'INTERO ESERCIZIO.



RISULTATO CORRENTE LORDO IN AUMENTO DEL 9% VS 1° TRIM. 2019, RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA IN CRESCITA DEL 26,8%, PROVENTI OPERATIVI NETTI IN AUMENTO DELL’ 11,7%, COSTI OPERATIVI IN CALO DEL 2,7% E COST/INCOME AL 44,4%.



MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL CREDITO: RIDUZIONE DEI CREDITI DETERIORATI LORDI SENZA ONERI STRAORDINARI PER GLI AZIONISTI, DEL 3,6% VS FINE 2019 E DI CIRCA € 23 MLD DA FINE 2017 REALIZZANDO GIÀ L’ 88% DELL’OBIETTIVO PREVISTO PER L’INTERO QUADRIENNIO DEL PIANO DI IMPRESA 2018-2021; INCIDENZA DEI CREDITI DETERIORATI SUI CREDITI COMPLESSIVI DIMINUITA AL 7,1% AL LORDO DELLE RETTIFICHE E AL 3,5% AL NETTO; COSTO DEL RISCHIO DEL 1° TRIM. 2020 ANNUALIZZATO SCESO A 40 CENTESIMI DI PUNTO.



INTESA SANPAOLO È UN ACCELERATORE DELLA CRESCITA DELL’ECONOMIA REALE IN ITALIA: CIRCA € 14 MLD DI NUOVO CREDITO A MEDIO-LUNGO TERMINE A FAMIGLIE E IMPRESE DEL PAESE NEL 1° TRIM. 2020; OLTRE 3.100 AZIENDE RIPORTATE IN BONIS NEL 1° TRIM. 2020 E CIRCA 115.000 DAL 2014, PRESERVANDO RISPETTIVAMENTE CIRCA 16.000 E 575.000 POSTI DI LAVORO.



RESPONSABILITÀ SOCIALE E CULTURALE DEL GRUPPO, CHE IN ITALIA HA PORTATO A: INIZIATIVE PER RIDURRE LA POVERTÀ INFANTILE E SUPPORTARE LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ FORNENDO DAL 2018 CIRCA 9,3 MLN DI PASTI, 533.000 POSTI LETTO, 140.000 MEDICINALI E 103.000 CAPI DI ABBIGLIAMENTO; SUPPORTO A FAMIGLIE COLPITE DA DISASTRI NATURALI, NEL 1° TRIM. 2020 CON CIRCA 100 MORATORIE SU CIRCA 790 MLN DI DEBITO RESIDUO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER CIRCA € 40 MLN (CIRCA € 374 MLN DAL 2018); FONDO IMPACT CON € 47 MLN EROGATI DA “PER MERITO” DAL LANCIO, LA PRIMA LINEA DI CREDITO NON GARANTITO DEDICATA A TUTTI GLI STUDENTI UNIVERSITARI ITALIANI; PLAFOND CREDITIZIO CIRCULAR ECONOMY PER € 5 MLD A SUPPORTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, CON 322 PROGETTI ANALIZZATI, DI CUI 94 GIÀ FINANZIATI PER CIRCA € 936 MLN (€177 MLN NEL 1° TRIM. 2020); NEL 1° TRIM. 2020 ANALIZZATE CIRCA 600 INIZIATIVE DI START-UP (OLTRE 1.800 DAL 2018) IN 2 PROGRAMMI DI ACCELERAZIONE CON 21 START-UP ASSISTITE (256 DAL 2018); PROGRAMMA “GIOVANI E LAVORO” PER L’ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO DI 5.000 GIOVANI: NEL 1° TRIM. 2020 RICHIESTE DI ISCRIZIONE DI CIRCA 3.900 GIOVANI (CIRCA 13.200 DAL 2019), OLTRE 700 STUDENTI INTERVISTATI E CIRCA 320 FORMATI CON 14 CORSI, OLTRE 1.300 AZIENDE COINVOLTE DAL LANCIO DELL’INIZIATIVA; MOSTRA CANOVA/THORVALDSEN ALLE GALLERIE D’ITALIA A MILANO UNA DELLE PIÙ VISITATE IN ITALIA (QUASI 200.000 VISITATORI); CAMPAGNA #IORESTOACASA CON 424.000 VISUALIZZAZIONI E 33.000 INTERAZIONI TOTALI.

SOLIDO UTILE NETTO: € 1.151 MLN NEL 1° TRIM. 2020 VS € 872 MLN NEL 4° TRIM. 2019 E € 1.050 MLN NEL 1° TRIM. 2019

RISULTATO CORRENTE LORDO IN AUMENTO DEL 9% VS IL 1° TRIM. 2019 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA IN CRESCITA DEL 26,8% VS IL 1° TRIM. 2019 PROVENTI OPERATIVI NETTI IN AUMENTO DELL’ 11,7% VS IL 1° TRIM. 2019 COSTI OPERATIVI IN DIMINUZIONE DEL 2,7% VS IL 1° TRIM. 2019 MIGLIORAMENTO DEL TREND DELLA QUALITA’ DEL CREDITO: CALO DEI CREDITI DETERIORATI, SENZA ONERI STRAORDINARI PER GLI AZIONISTI: RIDUZIONE DI CIRCA € 23 MLD DAL DICEMBRE 2017 E DI CIRCA € 35 MLD DAL PICCO DI SETTEMBRE 2015 AL LORDO DELLE RETTIFICHE (*), RISPETTIVAMENTE DI CIRCA € 9 MLD E CIRCA € 22 MLD ESCLUDENDO LE CESSIONI A INTRUM E A PRELIOS STOCK -3,6% VS FINE 2019 AL LORDO DELLE RETTIFICHE E -1,6% AL NETTO (-4,1% AL LORDO E -2,4% AL NETTO SE SI ESCLUDE LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT), INCIDENZA DEI CREDITI DETERIORATI SUI CREDITI COMPLESSIVI RIDOTTA AL 7,1% AL LORDO DELLE RETTIFICHE E AL 3,5% AL NETTO COSTO DEL RISCHIO NEL PRIMO TRIMESTRE 2020 ANNUALIZZATO SCESO A 40 CENTESIMI DI PUNTO

ELEVATA PATRIMONIALIZZAZIONE, LARGAMENTE SUPERIORE AI REQUISITI NORMATIVI: COMMON EQUITY TIER 1 RATIO AL 31 MARZO 2020, TENENDO CONTO DI € 863 MLN DI DIVIDENDI MATURATI NEL PRIMO TRIMESTRE 2020: 14,5% PRO-FORMA A REGIME (1) (2) 14,2% SECONDO I CRITERI TRANSITORI PER IL 2020 (2) (**)



____________

(1) Stimato applicando ai dati di bilancio del 31 marzo 2020 i parametri indicati a regime, considerando l’assorbimento totale delle imposte differite attive (DTA) relative all’affrancamento del goodwill e alle rettifiche su crediti, nonché alla prima applicazione del principio contabile IFRS 9 e al contributo pubblico cash di 1.285 milioni di euro - esente da imposte - a copertura degli oneri di integrazione e razionalizzazione connessi all’acquisizione dell’Insieme Aggregato di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, l’atteso assorbimento delle DTA relative alle perdite pregresse e la prevista distribuzione dell’utile assicurativo del primo trimestre 2020.

(2) Dopo la deduzione dei dividendi maturati nel primo trimestre 2020 e delle cedole maturate sulle emissioni di Additional Tier 1.

(*) Escludendo l’adozione della nuova definizione di default recepita dal novembre 2019.

(**) Pari al 13,5% escludendo la mitigazione dell’impatto della prima applicazione del principio contabile IFRS 9.

DATI DI SINTESI:

PROVENTI OPERATIVI NETTI: 1° TRIM. 2020 +6,9% +11,7% A € 4.882 MLN DA € 4.567 MLN DEL 4° TRIM. 2019 DA € 4.369 MLN DEL 1° TRIM. 2019 COSTI OPERATIVI: 1° TRIM. 2020 -15% -2,7% A € 2.169 MLN DA € 2.552 MLN DEL 4° TRIM. 2019 DA € 2.230 MLN DEL 1° TRIM. 2019 RISULTATO GESTIONE OPERATIVA: 1° TRIM. 2020 +34,6% +26,8% A € 2.713 MLN DA € 2.015 MLN DEL 4° TRIM. 2019 DA € 2.139 MLN DEL 1° TRIM. 2019 RISULTATO CORRENTE LORDO: 1° TRIM. 2020 € 1.923 MLN DA € 1.229 MLN DEL 4° TRIM. 2019 DA € 1.765 MLN DEL 1° TRIM. 2019 RISULTATO NETTO: 1° TRIM. 2020 € 1.151 MLN DA € 872 MLN DEL 4° TRIM. 2019 DA € 1.050 MLN DEL 1° TRIM. 2019 COEFFICIENTI COMMON EQUITY TIER 1 RATIO POST DIVIDENDI MATURATI NEL 1° TRIM. 2020: PATRIMONIALI: 14,5% 14,2% PRO-FORMA A REGIME (3) (4); CON CRITERI TRANSITORI PER IL 2020 (4) (5)

_________

(3) Stimato applicando ai dati di bilancio del 31 marzo 2020 i parametri indicati a regime, considerando l’assorbimento totale delle imposte differite attive (DTA) relative all’affrancamento del goodwill e alle rettifiche su crediti, nonché alla prima applicazione del principio contabile IFRS 9 e al contributo pubblico cash di 1.285 milioni di euro - esente da imposte - a copertura degli oneri di integrazione e razionalizzazione connessi all’acquisizione dell’Insieme Aggregato di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, l’atteso assorbimento delle DTA relative alle perdite pregresse e la prevista distribuzione dell’utile assicurativo del primo trimestre 2020.

(4) Dopo la deduzione dei dividendi maturati nel primo trimestre 2020 e delle cedole maturate sulle emissioni di Additional Tier 1.

(5) Pari al 13,5% escludendo la mitigazione dell’impatto della prima applicazione del principio contabile IFRS 9.

Per leggere l'intero comunicato - Intesa