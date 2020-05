Norges Bank: un fattore da tenere in considerazione

Pubblicato il 13/05/2020 alle ore 15:15:45

Norges Bank è uno dei maggiori fondi sovrani, per dimensioni, al mondo, di proprietà della Norvegia. Il fondo gestisce i proventi statali e il denaro che giunge dall'attività petrolifera del Paese. Il "buco" nei conti causato dal crollo del prezzo del greggio è considerevole e non solo: il Paese sta affrontando i problemi da coronavirus che, per quanto limitata sia stata la diffusione in quel Paese (se uno di Oslo decide di fare una passeggiata in periferia non incontra nessuno per chilometri), sta provocando problemi.

Per reperire liquidità, il Governo ha deciso di liquidare attività del fondo Norges Bank per 40 miliardi di euro, una cifra enorme e che potrebbe avere ripercussioni anche in Italia in quanto il fondo è particolarmente attivo anche in Italia.

Fonte - Zerohedge

Abbiamo trovato questo articolo del 30/3 di Milano Finanza dove evidenzia le partecipazioni a fine mese. Sarebbe da aggiornare andando sul sito della Consob ma questa è un fattore da tenere in seria considerazione.

Si va dall'1,688% di A2A al 2,628% di Astm, all'1,952% di Azimut Holding, al 2,748% della Banca Popolare di Sondrio, al 2,535% di Cerved, al 2.573% di Enel, all'1,549% di Eni, all'1,348% di Interpump, al 2,001% di Intesa Sanpaolo, all'1,192% di Italgas, al 2,348% di Italmobiliare, all'1,792% di Leonardo, al 2,041% di Moncler, all'1,436% di Pirelli, al 2,310 di Prysmian, all'1,117% di San Lorenzo, all'1,590% di Saras e all'1,729% di Snam.