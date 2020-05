Pubblicato il 19/05/2020 alle ore 10:12:14

Tutti abbiamo avuto la percezione che il carrello della spesa sia aumentato in questo periodo ma abbiamo chiuso un occhio perché le condizioni di lavoro dei dipendenti dei supermercati doveva essere bilanciata in parte. Il problema è che quando un aumento viene realizzato, poi non si torna indietro.

Ora emerge che in Veneto, alcuni bar si sono accordati per alzare il prezzo del caffé in tazzina a 1.30 euro.

Il rischio è che questo aumento non sia isolato.

