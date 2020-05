Goldman suggerisce di comprare il mercato brasiliano

Pubblicato il 25/05/2020 alle ore 03:11:36

Goldman Sachs è fiducioso sul mercato azionario più colpito del mondo.

In calo di oltre il 48% quest'anno se misurato in dollari, i titoli brasiliani trarranno vantaggio dalla crescente propensione per le attività rischiose e da una ripresa dei prezzi delle materie prime durante la seconda metà del 2020, hanno scritto gli strateghi guidati da Kamakshya Trivedi in un rapporto del 20 maggio.

"Le azioni brasiliane sono un candidato di rimbalzo ideale", hanno detto gli strateghi. Hanno raccomandato agli investitori di superare l'indice Ibovespa di riferimento con un obiettivo di 90.000 punti, pari a circa il 9% al di sopra dei livelli attuali.





