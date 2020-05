Rapporti Usa/Cina in forte deterioramento

Pubblicato il 29/05/2020 alle ore 13:29:10

Non c'è fine alla spirale discendente delle relazioni USA-Cina con l'atmosfera tra le due maggiori economie del mondo che sembrano precipitare nuove profondità ad ogni ciclo di notizie.

Il presidente Donald Trump ha in programma di annunciare nuove politiche nei confronti di Pechino entro poche ore, dicendo giovedì che “non siamo contenti della Cina. Non siamo contenti di quello che è successo. "

Non ha specificato di cosa non fosse contento, ma il menu di questioni tra cui scegliere è lungo: una lotta per l'autonomia di Hong Kong, le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, la trasparenza sulla pandemia di Covid-19, il seguito agli impegni commerciali assunti a gennaio







