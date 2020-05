Recovery Fund - Maas (Min. Esteri tedesco): l'accordo è lontano

Pubblicato il 29/05/2020 alle ore 13:35:08

L'Unione europea è molto lontana dall'accordare il fondo di recupero del coronavirus da 750 miliardi di euro, ha detto venerdì il ministro degli Esteri Heiko Maas.

Il piano di risanamento, che include 500 miliardi di € in sovvenzioni e 250 miliardi di € in prestiti, sarà finanziato aumentando il debito comune nei mercati dei capitali, rendendolo il primo fondo del suo genere nella storia del blocco. Per essere attuato dovrà essere approvato da tutti i 27 parlamenti nazionali.

Il primo ministro italiano Giuseppe Conte aveva precedentemente espresso l' approvazione del divertimento, definendolo un "buon segnale" da Bruxelles.