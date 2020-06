Raccomandazioni analisti - 1 giugno

Pubblicato il 01/06/2020 alle ore 19:15:03

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 11.26

La richiesta, confermata, di salire al 20% del capitale di Mediobanca da parte di Delfin (Del Vecchio), permette a B Imi di ribadire l'indicazione sul titolo. Lo stesso ufficio studi, a seguito di voci circa un accordo con Eni per il trasporto del gas, conferma la valutazione a Fincantieri. Cattolica subisce la notizia che l'Ivass ha imposto un aumento di capitale da 500 milioni di euro per riequilibrare i ratio patrimoniali, messi in discussione dalla crisi sanitaria. Equita e Kepler abbassano il target a IVS evidenziando che la crisi economica potrebbe impattare sui conti della società che, al momento, è indebitata.