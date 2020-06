CTS: dal piano i titoli che possono beneficiarne

Pubblicato il 09/06/2020 alle ore 13:20:14

La task force governativa guidata da Vittorio Colao ha presentato le proposte per il rilancio dell'economia italiana. Le proposte verranno discusse tra i partiti di maggioranza, dove emergono posizioni differenti su temi chiave quali gli investimenti in infrastrutture di grandi dimensioni e i limiti alle emissioni elettromagnetiche. Comunque, per websim.it i titoli che potrebbero beneficiarne maggiormente sono: Inwit, Tim, alcune utilities, Nexi e Poste Italiane

Continua a leggere - Milano Finanza