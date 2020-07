Pubblicato il 06/07/2020 alle ore 00:54:17

China Passenger Car Association ha dichiarato che le vendite di auto al dettaglio sono diminuite del 37% su base annua per la quarta settimana di giugno .





Giugno non sembra essere il mese in cui le vendite di auto cinesi "saliranno". Affrontando i venti contrari alla recessione pre-Covid, il più grande mercato automobilistico del mondo è stato decimato dall'effetto della pandemia e non pare guidare il mondo a nessun tipo di recupero significativo.







